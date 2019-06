Woninginbrekers Wassenaar

In de ochtend van dinsdag 7 mei werken twee mannen en een vrouw samen bij een inbraak in een woning aan de Teylingerhorstlaan in Wassenaar. De inbraak staat duidelijk op beeld dankzij de bewakingscamera's.

Omschrijving

Op de beelden is te zien dat de vrouw eerst bij de woning kijkt of de kust veilig is. Hierna komen de twee mannen naar de woning toe en breken zij in. De buit bestaat uit een Macbook en sieraden. Uit onderzoek blijkt dat dit niet de eerste keer is dat de drie gezamenlijk inbreken. Er zijn camerabeelden bekend waarop de inbrekers in dezelfde samenstelling te zien zijn bij een woninginbraak in Middenmeer (Noord-Holland). Op de foto onder dit artikel zijn de drie bij deze inbraak te zien.