Politie onderzoekt overval Poolse supermarkt

Omschrijving

Op 16 november 2018, om ongeveer 20.00 uur werd op de Hogendorplaan in Vlaardingen, een Poolse supermarkt genaamd ‘Poziomka’ overvallen. De verdachte kwam de zaak binnen met in zijn hand een boodschappentas. Op het moment van de overval waren twee personeelsleden in de winkel aanwezig die door hem werden bedreigd met een vuurwapen. Hij liep achter de toonbank en probeerde daar de kassalade mee te nemen. Dat lukt niet meteen, maar met enig geweld lukte het hem toch de lade los te rukken. Eén van de medewerksters wist de kassalade echter weer af te pakken, waarna het voor de overvaller allemaal wat te lastig werd. Het verweer van het personeel was dusdanig dat de overvaller er voor koos om zonder buit te vluchten. Het vermoeden bestaat dat er nog een andere verdachte betrokken was bij deze overval, maar die is niet in de winkel geweest en daar zijn ook geen beelden van.