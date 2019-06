Brand bij recyclingbedrijf TUF in Dongen

De loods brandt volledig uit.Het bedrijf is enkele malen in het nieuws geweest. In die berichtgeving werd gemeld dat het recyclen van kunstgrasmatten problematisch verliep. Op de avond dat de brand uitbrak stond er een gemeenteraadsvergadering gepland waar de situatie besproken zou worden. Daarnaast zijn er op verschillende momenten dreigementen geuit richting het bedrijf. In het onderzoek naar de brand houdt de politie op dit moment alle scenario’s open. Ook die van brandstichting.

Vragen

Was u in de buurt op 11 oktober vorig jaar, heeft u iets bijzonders gezien of gehoord, is er iets anders dat u nog niet met ons hebt gedeeld? Doe dat alsnog, het is daarvoor zeker niet te laat!