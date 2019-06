Dashboard BMW gestript bij auto-inbraak in Etten-Leur

Omschrijving

In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 februari 2019, rond 03:00 uur wordt er door de man op de foto's ingebroken in een BMW 530, die bij de eigenaar op de oprit staat. Deze oprit ligt aan de Achtersteven in Etten-Leur en wordt gefilmd door een camera. Op de beelden zien we de auto-inbreker plaatsnemen in de BMW. Even later zien we hem met gevulde (vuilnis)zakken uitstappen. Wat blijkt: Het complete dashoboard is gestript. Stuur, navigatie, airbags, etc. zijn foetsie. Wij zoeken uiteraard deze auto-inbreker. Aan u de vraag: Wie is dit?