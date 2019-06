Relschoppers FC Den Bosch - Go Ahead Eagles

Omschrijving

In overleg met de officier van justitie tonen we de beelden vooralsnog met onherkenbaar gemaakte gezichten, maar relschoppers zullen zichzelf wel herkennen. Geef gehoor aan deze oproep als je betrokken was bij de rellen en voorkom daarmee dat je herkenbaar in beeld komt. Relschoppers krijgen een week, dus tot en met woensdag 3 juli 2019, de tijd om zich te melden.



Relschoppers die na publicatie van de (herkenbare) beelden worden geïdentificeerd worden aangehouden op een door ons nader te bepalen moment. Voorkom dit en geef je aan. Maar we doen ook een beroep op eventuele getuigen die misschien al wel één of meerdere verdachten kennen. Deel je informatie met de recherche in Den Bosch via 0900-8844 of eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.



Geweld niet geaccepteerd

Na de wedstrijd in de play-offs zochten supporters van FC Den Bosch de confrontatie met supporters van de andere partij, wat werd voorkomen door inzet van de politie. Daarna keerden zij zich tegen de politie. Er werd grof geweld gebruikt en onder andere gegooid met stenen, fietsen en stukken hekwerk, maar gelukkig raakte daarbij geen politiemensen gewond. Er werden die dag al vier mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Wij begrijpen als politie de emoties bij een wedstrijd met grote sportieve belangen. Dat rechtvaardigt echter op geen enkele manier geweld tegen hulpverleners. Geweld pikken wij niet en we treden dan ook hard op.