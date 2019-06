Ooggetuigen gezocht van situatie in Afghaanse gevangenis

Omschrijving

Het onderzoek waarbij u mogelijk kunt helpen, betreft de vermoede ernstige misstanden in de Pol-e-Charkhi gevangenis net buiten de Afghaanse hoofdstad Kabul. De politie denkt dat in Nederland mensen wonen die zich in de jaren tachtig in Afghanistan mogelijk schuldig hebben gemaakt aan ernstige misdrijven.

Het Team doet een oproep aan iedereen die in de periode 1982-1987 een relatie had met de Pol-e-Charkhi gevangenis. Dat kan zijn doordat u er gevangen heeft gezeten, doordat u er werkzaam was of doordat u de regio Kabul destijds heeft bezocht als hulpverlener of namens de overheid. De oproep is specifiek gericht aan mensen die destijds zelf in Pol-e-Charkhi zijn geweest en dus als ooggetuige kunnen spreken. Hopelijk kunt u vertellen over wat u daar heeft gezien en, belangrijk, wat u zich herinnert over de mensen die er werkten. Zeker ook als u beschikt u over documenten of foto- of videomateriaal met betrekking tot die gevangenis in die periode, komt het TIM heel graag met u in contact.

Uw informatie delen kan via het e-mailadres project.afghanistan@politie.nl. Indien gewenst, kunt u uw contactgegevens en/of personalia vermelden in uw mail. De politie kan dan contact met u opnemen indien uw informatie relevant is voor het strafrechtelijk onderzoek.