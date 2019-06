Ernstige zorgen om vermiste Hania (12)

Laatste update: 28-06-2019 | 12:14 Datum delict: 27-06-2019 Plaats delict: Rotterdam

Ondanks de onafgebroken inspanningen is 12-jarige Hania nog altijd niet gevonden. We maken ons grote zorgen over haar veiligheid. Het vermoeden is dat zij in gezelschap is van deze mogelijke Engelssprekende man. Heeft u informatie over waar zij samen, of één van hen kan zijn, bel dan met de politie via 0800-6070. Weet u waar ze nu zijn? Bel 112!