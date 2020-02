Schietincident De Grote Wielen Amstelveen

Omschrijving

Op die bewuste zaterdag komen de 55-jarige man, zijn vrouw en hun 17-jarige dochter rond 12.00 uur thuis bij hun woning aan De Grote Wielen in Amstelveen. Op het moment dat zij uit de auto stappen lopen er twee mannen met vuurwapens op hen af. Er wordt gericht geschoten en de 55-jarige man, een bekende van de politie, wordt hierbij in zijn been geraakt. Zijn 17-jarige dochter wordt geschampt door een schot. De twee daders stappen vervolgens in een zwarte auto, vermoedelijk een Renault Megane 5-deurs (hatchback) of een Renault Captur en rijden dan weg. De auto wordt mogelijk bestuurd door een derde verdachte. De auto is weggereden via de Marshallsingel en de Assering. Het is niet duidelijk hoe ze daarna verder zijn gereden.

De slachtoffers raken lichtgewond en worden naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Zij hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Zij verblijven niet meer in de woning aan de Grote Wielen.

Uitgebreid onderzoek

De recherche is direct een zeer uitgebreid onderzoek gestart naar het schietincident. Omdat er mogelijk sprake was van een achtergelaten explosief is de omgeving van de Grote Wielen zaterdag daarom enige tijd afgezet. Na een onderzoek van het Team Explosieven Verkenning (TEV) bleken er geen explosieven aanwezig te zijn. Naast het onderzoek naar de verdachten, doen de rechercheurs onderzoek naar de achtergronden van dit schietincident. Het onderzoeksteam heeft de volgende vragen aan het publiek:

Wie is mogelijk getuige geweest van het schietincident en heeft nog niet met de recherche gesproken?

Wie heeft de zwarte auto met daarin de verdachten, vermoedelijk een 5-deurs Renault Megane (hatchback), rond 12.00 uur in de buurt zien rijden?

Wie heeft mogelijk de beschikking over beveiligingscamera’s of dashcams die zaterdag rond 12.00 uur in de omgeving van Westwijk opnames hebben gemaakt?

Wie is het mogelijk opgevallen dat de woning van de slachtoffers voorafgaand aan het schietincident in de gaten is gehouden? Wie weet meer over de achtergronden van het schietincident?

De recherche wil mensen met informatie dringend verzoeken om contact op te nemen. Dat kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Informatie kan ook worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier.