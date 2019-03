Gewapende overval juwelier Leidschendam

Omschrijving

In de kluis lagen ook sieraden van klanten die gerepareerd moesten worden. Later werden in het Elzenburgerbos in Rijswijk sieraden teruggevonden. Die waren gedeeltelijk verbrand, maar nog wel herleidbaar naar de juwelier.

Signalement

De twee overvallers waren in het donker gekleed. Ze zijn niet lang en de één is een stuk dikker dan de ander. De mannen spraken Nederlands met een licht accent. Bij hun vlucht hadden ze een donkere sporttas bij zich. Die ochtend voor de overval zijn rond 06.30 uur personen gezien die wat aan het rondkijken waren in de omgeving. Mogelijk is dit iemand opgevallen.

Na de overval, rond 10.15 uur, zijn de verdachten het winkelcentrum uitgerend, vermoedelijk via het bouwterrein aan de achterzijde van de zaak richting de Burgemeester Banninglaan. Een getuige kwam op dat moment aanfietsen en werd op het fietspad bijna van zijn fiets gelopen door de dikkere dader. Daarna zijn ze doorgerend in de richting vande Burgemeester Keijzerlaan.