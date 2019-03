Aanrander van 13-jarige jongen gezocht

Een 13-jarige jongen was op de fiets onderweg naar school toen hij op de Chrysantenstraat in Bleiswijk werd aangesproken door een man. Die deed hem een onzedelijk voorstel, waar de jongen niet op in wilde gaan. De man eiste ook zijn fiets of telefoon, maar daar ging het slachtoffer ook niet in mee. Toen trok de verdachte de tiener van zijn fiets, sleepte hem de bosjes in en betastte hem. Het slachtoffer verweerde zich hevig.

Omschrijving

Toen een voorbijganger in de gaten kreeg wat er gebeurde, rende de verdachte weg. Hij kwam alleen nog even terug om iets op te rapen, en verdween toen uit het zicht.



We zijn gelijk met een groot onderzoek gestart en hebben in de omgeving camerabeelden opgevraagd. Die beelden kunnen wij nu tonen in Bureau Rijnmond.

De verdachte is een donkere man van rond de 1.80m lang, normaal postuur en had dreadlocks tot op borsthoogte. Hij was gekleed in een lichte camouflagejas en mogelijk grijze joggingbroek. Onder de jas droeg hij waarschijnlijk een hoodie.

Dat de kleding op de ene afbeelding heel wit lijkt, komt doordat die beelden van een zwart-witcamera komen.