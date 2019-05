Brandstichting in gemeentehuis

Vrijdagavond 10 mei hoort een man uit Woudenberg rond 23.30 uur een harde klap komend uit de richting van het gemeentehuis en kort daarna glasgerinkel. Hij vertrouwt het niet en gaat kijken. Hij ziet dat er brand woedt in het gemeentehuis, waarbij de vlammen meters hoog oplaaien. Hij belt 112 en de brandweer. Die heeft de brand gelukkig snel onder controle. Na onderzoek blijkt dat het gaat om brandstichting. De politie zoekt de nog onbekende verdachte of verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 22 mei 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Schade

Het kantoorgedeelte op de begane grond is het meest beschadigd. Verder heeft het gehele gebouw rookschade opgelopen.

Dader

De getuige heeft iemand op een scooter zien wegrijden bij de achterkant van het gemeentehuis, over de Parklaan in de richting van de Schans. Vermoedelijk zat daar alleen de bestuurder op, maar dat is niet helemaal zeker. De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van deze brandstichting, maar ook naar mensen die de brandstichter, in zijn eentje of met een medeverdachte, heeft zien vluchten op de scooter.