Mislukte gewapende overval op cafetaria

Een jongeman wilde de cafetaria aan de Lancasterdreef in Dronten overvallen. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van Omroep Flevoland. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 16 mei 2019 van het tv-programma Bureau Flevoland.

Poging tot overval

Het gebeurt woensdagavond 8 mei 2019. Even na 22.00 uur komt een jongeman met een vuurwapen in zijn hand de cafetaria binnen. Als de eigenaar niet ingaat op de eisen van de overvaller gaat deze ervandoor. Direct daarna belt de eigenaar de politie. Agenten zoeken in de omgeving naar de verdachte, maar die is spoorloos verdwenen.

Signalement van de verdachte