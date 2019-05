Politie zoekt Erxinio Luntungan

De politie weet wie de vermoedelijke schutter in het onderzoek naar het dodelijke schietincident op 18 mei in een parkeergarage aan de Amstelstraat is. De recherche deed dinsdagmiddag 21 mei een dringende oproep aan deze verdachte om zich binnen een dag bij de politie te melden. Hij meldde zich niet en daarom wordt zijn identiteit bekendgemaakt. Het gaat om de 20-jarige Amsterdamse Erxinio Luntungan

Omschrijving

Hij wordt ervan verdacht in de parkeergarage een 25-jarige man uit Almere te hebben neergeschoten. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Kort na het incident hield de politie op aanwijzingen van getuigen vier andere personen aan. Een 21-jarige man uit Amsterdam zit nog vast, de drie andere verdachten – mannen van 24 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een vrouw uit Diemen van 22 – zijn heengezonden. Zij blijven echter allen verdachten in het onderzoek. De rol van deze vier verdachten bij het schietincident wordt verder onderzocht.

Kleding verbrand

Bij de recherche is informatie binnen gekomen dat de verdachte Erxinio Luntungan na het schietincident zijn kleding zou hebben verbrand. Het is niet bekend welke kleding hij op dit moment draagt. Het onderzoeksteam ontvangt graag meer tips over de mogelijke verbrande kleding. Wel is bekend dat hij onderstaande opvallende schoenen droeg. Erxinio is 1.85 meter lang en heeft schoenmaat 43/43,5.

Informatie delen

Heeft u verdachte Erxinio Luntungan gezien en/of weet u waar hij op dit moment is? Bel dan onmiddellijk met 112. Benader deze verdachte niet zelf, maar schakel direct de politie in. Heeft u andere informatie over deze verdachte? Of weet u bijvoorbeeld meer over de verbrande kleding of over dit schietincident in het algemeen? Neem dan contact op via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.