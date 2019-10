Poging inbraak in woning

Het is woensdagnacht 17 april 2019 omstreeks 03.00 uur als een bewoner van een rijtjeshuis aan de Zandsteenstraat in 't Harde, gemeente Elburg, wakker wordt van geluiden aan de voorkant van zijn woning.

Omschrijving

Via zijn bewakingscamera ziet hij dat twee personen proberen in te breken in zijn woning. Doordat de inbrekers gerommel horen in huis vluchten zij uiteindelijk weg richting de Marmerstraat.