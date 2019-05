Wie herkent deze Golf GTI?

Op zondag 12 mei werd om 23:00 uur in de Joubertstraat meerdere keren geschoten. Een geparkeerde auto en scooter werden geraakt. Kort erna troffen agenten een uitgebrande Volkswagen in de Jalonstraat. De auto is vermoedelijk betrokken bij het schietincident. De politie spreekt graag met mensen die de Golf GTI eerder hebben gezien.

Omschrijving

Vals kenteken 8-TGV-44

Uit onderzoek blijkt dat de antracietgrijze Golf GTI op 15 of 16 maart gestolen is aan de Vegelinsoord in Rotterdam en vervolgens met valse, gekloonde kentekenplaten reed. De politie spreekt graag met getuigen die de VW Golf eerder hebben zien rijden of informatie hebben over de inzittenden. Ook spreken we graag met mensen die getuige waren van het in brand steken van de Volkswagen. De eigenaar van de auto met het originele kenteken heeft niets met deze zaak te maken.

Getuigen

Het onderzoek is nog in volle gang. Getuigen zijn gesproken en er is buurtonderzoek verricht. Heeft u nog niet met de politie gesproken? Heeft u de getoonde antracietgrijze VW Golf GTI met het valse kenteken zien rijden? Was u getuige van het in brand steken van de auto? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Bel dan de gratis tiplijn 0800-6070 of maak gebruik van het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld op misdaadanoniem.nl.