Drogisterij overvallen op klaarlichte dag

Omschrijving

De overvaller richt zijn wapen op een medewerkster en eist het briefgeld uit de kassa te halen. De medewerkster stopt het in de plastic tas die de overvaller bij zich heeft. De overvaller vertrekt direct daarna. De overvaller blijkt zich in de buurt te ontdoen van zijn bivakmuts en wapen. Want daar is de man op beelden te zien.