Woning in Waterstraat beschoten

Laatste update: 26-11-2019 | 15:20 Zaaknummer: 2019526732 Datum delict: 25-11-2019 Plaats delict: Velp

Een tussenwoning in de Waterstraat in Velp is maandagavond 25 november 2019 rond 20.00 uur beschoten. De politie hoort graag meer over dit schietincident: zie de vragen hieronder.