Woninginbraak Huizen

Op 19 september 2019 is er op de Belle van Zuylenhof 5 te Huizen een inbraak gepleegd door twee verdachten. Aangeefster komt tijdens de inbraak thuis en ‘overloopt’ verdachten. Zij schrikken en verlaten de woning via de achterzijde.

6 november hebben we deze zaak in Bureau NH behandeld en hebben we de verdachte geblurd laten zien met het verzoek zich bij ons te melden. Dat is niet gebeurd. Deze week laten we hem herkenbaar in beeld zien.