Woninginbraak in Amersfoort

Laatste update: 07-11-2019 | 14:35 Zaaknummer: 2019124796 Datum delict: 26-04-2019 Plaats delict: Amersfoort

Tussen vrijdagmiddag 26 april 16.00 uur en zondagavond 28 april 24.00 uur wordt er ingebroken in een woning aan Het Kompas in Amersfoort. De woning wordt geheel doorzocht en er worden onder andere sieraden, elektrisch gereedschap, enkele tientallen flessen sterke drank en een grote partij merkkleding gestolen. Daarnaast stelen de inbrekers de twee auto’s – BMW’s – van de oprit van de woning. Deze twee auto’s worden aan het begin van de nacht van zondag 28 op maandag 29 april brandend aangetroffen in Doetinchem en branden geheel uit. Wie heeft tussen vrijdagavond 26 april en de nacht van zondag op maandag iets verdachts gezien op of in de buurt van Het Kompas dat met de inbraak te maken zou kunnen hebben? Wie heeft de getoonde sieraden ergens gezien of mogelijk te koop aangeboden gekregen? Wie weet wie er mogelijk bij de woninginbraak waren betrokken?