Diefstal bij parkeerautomaat Den Haag

De man vertelde dat hij alleen contant geld hebben en de parkeerkosten moeten met een pinpas betaald worden. De man gaf het slachtoffer een briefje van 5 euro waarna hij de parkeerkosten afrekent. Het slachtoffer probeert bij de transactie zijn pincode af te schermen. Toen hij na de betaling zijn pinpas weer terug doen in zijn portemonnee wilde doen, griste de man zijn pinpas uit zijn handen en ging er vandoor in de richting van de Boomsluiterskader. Het slachtoffer belde direct zijn bank om de pas te blokkeren maar toen was er door de verdachte al €1000 buitgemaakt. Op camerabeelden wordt de verdachte getoond.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.