Coldcase Hanegraaff

De 75-jarige Peternella Hanegraaff, alleenstaand wordt op 17 maart 1996 dood gevonden in haar woning in de Ahornstraat in Den Haag.

Ze is gewurgd en met messteken om het leven gekomen. Waarschijnlijk ligt zij dan al enkele dagen dood in haar woning. Er wordt een reconstructie getoond van de laatste momenten van haar leven. Voor de Gouden Tip heeft het OM €15.000,- uitgeloofd.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.