Inbraak juwelier Poeldijk

Hierbij zijn behoorlijk wat sieraden weggenomen. Op camerabeelden is te zien dat mannen in de zaak de vitrinekast openslaan en spullen wegnemen. Op de andere beelden zijn de daders te zien die onder andere een hek openhouden.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.