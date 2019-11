Mishandeling Leiden

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 november 2019 zit het slachtoffer met wat vrienden in de Lounge 54 aan De Genestetstraat in Leiden.

Even voor half 1 's nachts gaat het slachtoffer weg. Uit onderzoek is gebleken dat het 21-jarige slachtoffer in de bar door een man geobserveerd wordt. Als het slachtoffer vertrekt wordt hij buiten opgewacht door vier mannen die hem mishandelen en beroven van zijn persoonlijke eigendommen. Er worden camerabeelden getoond van de mishandeling en van de man die het slachtoffer in de bar observeert.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.