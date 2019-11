Autodiefstal in Tilburg

Een autodiefstal in twee etappes. Dit gebeurde maandag 7 oktober rond 23.10 uur in de Baanderheerstraat in Tilburg.

Omschrijving

Twee autodieven hebben waarschijnlijk niet in de gaten dat ze gefilmd worden. De man met de rode bodywarmer staat vrij goed in beeld. Terwijl de andere man met de zwarte bodywarmer met een zaklamp in de auto schijnt, houdt hij de omgeving in de gaten. Ze hebben hun keus op deze Mercedes Sprinter bus laten vallen. Enkele uren later zijn ze er weer. De man met de bodywarmer geeft nog wat aanwijzingen en dan is de diefstal een feit.