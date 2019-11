Zwartrijder mishandeld conductrice

Omschrijving

Op zaterdag 28 september 2019 ergens tussen 18.20 en 18.25 uur, sloeg een betrapte zwartrijder een conductrice van achteren zo hard op haar hoofd dat ze meteen bewusteloos raakt. Dat gebeurde op perron 5 van het station in Breda. Gelukkig hangt het daar vol met camera’s en daarom hebben we de dader goed op beeld. Wie kent hem?

Iemand van achteren aanvallen is laag en laf. Een 63-jarige conductrice knock-out slaan is onacceptabel. Daarom vragen we u om mee te denken en ons te helpen de dader van dit geweld te vinden. Het is een licht getinte man van zo’n 35 jaar, die opviel door zijn Vlaamse accent. Hij is klein van stuk, zo rond de 1.65m, tenger en heeft kort donker haar, opgeschoren aan de zij- en achterkant. Hij droeg een wit trainingsjack en een zwarte broek.

Op zaterdag 28 september zat hij in de internationale trein vanuit Brussel naar Amsterdam. Die stopt onder meer in Breda. Na de mishandeling rende de dader rond tien over half 7 via de roltrap richting de stationshal. Alle beetjes informatie helpen. Dus heeft u gezien waar hij op de trein stapte, liep u daar ook die zaterdagavond zelf, heeft u iets gezien maar ons nog niet gesproken? Doe dat dan alsnog!