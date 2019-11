Gewapende overval pizzeria in Eindhoven

Donderdagavond 3 oktober wordt het Domino’s filiaal aan het Dirigentplein in Eindhoven overvallen. Een man loopt de zaak in, springt over de toonbank en bedreigt twee medewerkers met een groot mes.

Omschrijving

Met het mes bedreigt de dader de medewerkers en roept om geld. Het geld moet in een tas. Zo snel als het gaat, zo groot is de impact op de medewerkers. De overvaller vlucht de winkel uit, slaat linksaf richting Fortissimo en botst dan bijna tegen een voorbijganger aan. Die gaat erachteraan en ziet waar de dader heen vlucht.

Vluchtroute:

Voorbij het flatgebouw Fortissimo rent de dader rechtsaf richting een park. Daar gooit hij zijn mes weg. Via het Koperblazerspad rent hij verder. Nog steeds met de getuige achter zich aan. Verderop doet hij zijn jas uit en stopt die in een prullenbak aan de kruising Witsenstraat/Aert van der Neerstraat. Daar probeert hij een fiets van het slot te krijgen. En dat lukt. Ondertussen bedreigt hij de getuige. Die rent nog een stukje achter de overvaller aan maar die is dan toch te snel en verdwijnt uit het zicht.

Signalement:

We hebben beelden van de overval waar de dader op staat. Volgens getuigen is hij blond met donkere kringen onder zijn ogen. Hij spreekt Nederlands en Engels met een Oost-Europees accent.

Let ook op z’n jas. Het is een Adidas trainingsjas van Real Madrid, uit het jaar 2015/2016. Hij gooide onderweg zijn mes en jas weg en ging per fiets verder. Hij droeg toen een groen-blauwe parkajas. Zegt u dit iets?

Het mes en de jas hebben wij natuurlijk meteen veiliggesteld. Die spullen laten we nu onderzoeken op mogelijke sporen die naar de dader kunnen leiden.