Overval op Kruidvat

Op woensdagavond 1 mei 2019, tegen acht uur, werd een filiaal van Kruidvat aan het Cassandraplein overvallen door twee, waarschijnlijk jonge daders. Ze bedreigen een medewerkster en doen een graai in de kassa, waarna ze met een paar honderd euro vertrekken. We hebben camerabeelden waarop de overval te zien is.

Omschrijving

Op de beelden ziet u hoe twee waarschijnlijk jonge overvallers een filiaal van Kruidvat in Eindhoven overvallen. De EEN in blauw regenpak met nylonkousen over zijn schoenen, de ander met zijn jas waarschijnlijk binnenstebuiten en vuilniszakken over zijn voeten. Gewapend met een mes lukt het ze een medewerkster de kassa te laten openen. Ze doen allebei een graai in de kassa en gaan er met bijna 300 euro weer vandoor. Rennend gaan ze er vandoor. In een parkje verderop dumpen ze hun kleding en vluchten dan verder. Op de fiets, met groene bomberjacks aan. Ze moeten snel gevonden worden, voordat ze het misschien ergens anders nog een keer proberen. U kunt helpen!