Wie is deze autodief?

Omschrijving

Deze autodief hoefde er niet lang over na te denken. Zodra hij in de gaten heeft dat de bestelauto niet is afgesloten en de sleutel nog in het contact steekt, laat hij zijn fiets achter, stapt in de auto en rijdt ermee weg. De officier van justitie wil hem eerst de kans geven zichzelf te melden, alvorens hij herkenbaar getoond wordt op politie.nl, via social media en in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De gestolen auto betreft een Volkswagen, type Caddy (bedrijfsauto), zwart van kleur, voorzien van kenteken 5-VNF-58.