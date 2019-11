Overvaller frituur gezocht

Donderdagavond rond 22:15 uur dringt een onbekende man, bewapend met een steekwapen, een frituur aan de Dahliastraat binnen. Hij springt over de balie richting de kassa. De geschrokken medewerkster en aanwezige klanten vluchten de zaak uit. De overvaller doet daarop hetzelfde en neemt zonder buit de benen. De man rent weg in de richting van de Rozenlaan. Zijn signalement luidt als volgt:

Vragen

Herkent u de verdachte? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand tipformulier, het nummer 0800 - 6070 of anoniem via 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem).