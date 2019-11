Poging straatroof met taser

Laatste update: 07-11-2019 | 14:16 Zaaknummer: 2019149822 Datum delict: 22-05-2019 Plaats delict: Abcoude

Op woensdag 22 mei rond 20.30 uur bedreigt een jongen met een taser op de Spoorlaan in Abcoude een andere jongen. Hij eist zijn telefoon, maar het slachtoffer weigert die af te geven en gaat er te voet vandoor, maar laat daarbij zijn sporttas met sportkleding achter. Die wordt door de straatrover meegenomen. De verdachte is minderjarig, daarom tonen we hem nu eerst geblurd. Mocht hij niet worden herkend of als hij zichzelf niet meldt, dat tonen we de beelden binnenkort ongeblurd.