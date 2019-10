Winkelier geslagen bij poging winkeldieven aan te houden

Omschrijving

Op donderdag 5 september 2019 omstreeks 11.30 uur zagen medewerkers van een winkel aan het Mercuriusplein dat twee mannen kleding meenamen van een rek wat buiten de winkel stond. Na de diefstal gingen de mannen er vandoor. Door personeel van de winkel werd de achtervolging ingezet. In de omgeving van de Alteveerstraat werden de daders ingehaald en gooide één van hen de gestolen kleding weg. Deze man rende weg en kon niet meer worden achterhaald. De 2e verdachte liep naar één van de personeelsleden en sloeg hem met een hard voorwerp wat hij in zijn hand had.

Het slachtoffer raakte door de klap met het voorwerp gewond en verloor zelfs even het bewustzijn.

De beide winkeldieven wisten te ontkomen. Gelukkig maakte een bewakingscamera opnames van de verdachten.



Herkent u hen of heeft u meer informatie? Bel dan direct met de politie.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844.

Wilt u anoniem blijven? Bel dan met de Stichting Meld Misdaad anoniem 0800 – 7000.