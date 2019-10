'Deurwaarder' steelt auto

Omschrijving

De man weet op dwingende toon de vrouw over te halen de auto van haar vriend mee te geven. Deze auto staat dan geparkeerd op een parkeerplaats aan De Koperwiek te Almelo.

Op camera is vastgelegd hoe de man in een blauw pak, met een zonnebril op en een map onder zijn arm te voet aankomt en even later in de auto wegrijdt.