Specifieke getuigen autobranden gezocht

Op donderdagavond 5 september 2019, tussen 23.00 en 24.00 uur, zijn er meerdere autobranden geweest in het gebied tussen het centrum en de wijk Zienesch in Haaksbergen, onder andere aan de Werfheegde.

Op beelden is de verdachte te zien die, met een donkere pet op, met een afvalcontainer sleept. Er zijn al verschillende getuigen gehoord maar de politie is specifiek op zoek naar de volgende getuigen: een man die met zijn hond bij uitvaartcentrum Startman richting de Pastoor Wienholtsstraat wandelt én een fietser die vanaf het fietspad komt aanfietsen op het moment dat de verdachte weer naar zijn fiets loopt.

Vragen

Bent u of herkent u een van de getuigen? Zie onderstaande afbeeldingen.

Wie herkent de man die de branden sticht?

Bent u getuige geweest van de brandstichtingen, kent u de specifieke getuigen of heeft u andere informatie die met deze brandstichtingen te maken kan hebben, laat het ons weten!

Dat kan via 0800 6070 of (anoniem) via 0800 7000 of geef uw tip door via het tipformulier op deze pagina.