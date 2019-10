Vrouw pint met gestolen pas

Een 79-jarige inwoonster van Almelo wordt op donderdag 2 mei rond 11.30 uur in een supermarkt aan de Bornestraat in Almelo slachtoffer van zakkenrollerij.

Omschrijving

De 79-jarige vrouw betaalt met haar pinpas haar boodschappen maar thuis aangekomen merkt ze dat haar portemonnee met onder andere haar pinpas weg is. Vermoedelijk is zij door twee onbekende vrouwen die haar in de supermarkt bij de winkelwagentjes aanspraken afgeleid. Diezelfde dag pint een vrouw geld van haar rekening bij een geldautomaat aan De Werf in Almelo.