Drie mannen gijzelen en overvallen boerenechtpaar

Omschrijving

Ondanks dat de slachtoffers niks met drugs te maken hebben - en het ook zeker niet op hun erf lag - werden ze ruim twee uur door de mannen vastgehouden, mishandeld en bedreigd.



Drie gemaskerde overvallers

Rond 18.45 uur overmeesterden ze eerst de man des huizes. Alle drie de mannen spraken met een Arabisch accent, hebben bruine ogen, waren in het donker gekleed en droegen een bivakmuts. Eén van hen droeg iets bij zich dat leek op een alarmpistool. Deze man was het meest agressief en mishandelde het slachtoffer. De vermoedelijk jongste van de drie droeg een bril. Ook zijn vrouw belandde middenin de overval en werd vastgebonden met een zak over haar hoofd.



Dreigen slachtoffers te verminken

De mannen werden – nadat het hen maar niet lukte om drugs te vinden, omdat het er niet was – steeds agressiever. Zo dreigden ze om de pink van de vrouw af te knippen en de man in zijn knie te schieten.



Gouden ring en iPhone 6s

Uiteindelijk vertrok het drietal zonder drugs, maar wel met spullen uit de woning. Ze maakten contant geld, een gouden ring en een iPhone 6s buit. Mogelijk zijn de spullen naderhand ergens te koop aangeboden of verkocht.



Belangrijke sporen achtergelaten

Ze lieten gelukkig wel een aantal belangrijke sporen achter, waaronder een zwarte neprevolver. Ook riepen de mannen tijdens de overval dat ze al zes keer eerder in de schuur hadden gezocht. Met behulp van een sporenonderzoek heeft de politie daardoor verschillende voetsporen aangetroffen. Deze zijn gevonden in een gedeelte van de schuur waar normaal niemand loopt. Waarschijnlijk hebben ze de schuur ongemerkt bezocht in een periode van drie weken voor de overval.