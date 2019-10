Schotse criminelen gezocht

De Schotse politie is op zoek naar vijf Schotse criminelen. Ze maken deel uit van een grote criminele organisatie en worden gezocht voor zware vergrijpen, waaronder ontvoeringen, martelingen en moorden. Voor alle vijf afzonderlijk is een beloning uitgeloofd van 5.000 pond.

Omschrijving

Europol

De vijf mannen houden zich mogelijk elders in Europa schuil. Daarom wordt inmiddels ook internationaal op ze gejaagd door Europol, dat in dit kader met diverse landen samenwerkt onder de naam ‘Escalade’.

Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven

Er is een reële kans dat het vijftal geregeld in Nederland verblijft, met name in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Een aantal van hen zou zelfs in Amsterdam wonen of daar langere tijd verblijven.

Broers Gillespie

Aan het hoofd van de criminele groep staan de broers James en Barry Gillespie. Zij groeiden op in Ruthersglen, een ruige buitenwijk van Glasgow. De mannen hebben zich opgewerkt van straatdealers tot Schotlands meest gezochte criminelen.

Ze worden gezocht voor onder meer ontvoering, poging tot moord en het leiding geven aan een criminele organisatie.

James Gillespie

alias: ‘James Gardener’

geboren op 16-05-1973 (nu 46 jaar oud)

1.80 - 1.85 meter lang

normaal postuur

Barry Gillespie

alias: ‘Eamon Fitzpatrick’

geboren op 06-05-1977 (nu 42 jaar oud)

1.75 - 1.80 meter lang

gedrongen postuur

littekens op kin & hals.

Drie handlangers

De andere drie mannen worden gezien als handlangers die vaak het vuile werk opknappen.

Jordan Owen

geboren op 06-06-1994 (nu 25 jaar oud)

1.70 - 1.75 meter lang

slank postuur

Jordan Owen wordt verdacht van onder meer de moord op de 23-jarige Jamie Lee, een Engelsman die drie weken daarvoor vader was geworden.

Christopher Hughes

geboren op 12-01-1989 (nu 30 jaar)

1.80 - 1.85 meter lang

wijkende haargrens

litteken op linker wenkbrauw.

Christopher Hughes was bij de Nederlandse misdaadblogger Martin Kok op de avond dat Kok in Laren werd geliquideerd. Hughes wordt gezocht voor onder andere betrokkenheid bij die moord en ook voor drugshandel.

James White

alias: ‘Jamie Smith’ / ‘Don’

geboren op 03-08-1977 (42 jaar oud)

1.85 - 1.90 meter lang

litteken op buik

spreekt vloeiend Spaans.

James White wordt verdacht van onder meer drugshandel.

Herkenbare figuren

De uiterst gevaarlijke mannen kunnen opvallen door hun zwaar Schotse accent. Ze zijn in de achterstandswijken van Glasgow opgegroeid tot keiharde straatvechters. Volgens de Schotse politie staat het vijftal bekend om hun extreem korte lontjes; ook dat zou mensen kunnen opvallen, bijvoorbeeld in het uitgaansleven.

Mogelijk contact

Mogelijk hebben de mannen om onderdak te regelen contact gehad met makelaars of verhuurders. Ook kunnen zij bijvoorbeeld tandartsen, huisartsen of apothekers hebben bezocht. Herinnert u zich hier iets van, neem contact op met de politie.