Achterbakse bloedprik babbeltruc - Wie zijn deze nep verpleegkundigen?

De bloedprik babbeltruc, trap er niet in! Deze twee slinkse criminelen deden zich voor als nep verpleegkundigen bij een 90-jarige man uit Eindhoven om vervolgens zijn rekening te plunderen, zoals hier op de beelden te zien is. Wie (her)kent ze?

Omschrijving

Met een smoes over een heersende griepepidemie praatte dit duo zich binnen bij het hoogbejaarde slachtoffer. De vrouw nam via een vingerprik bloed af, de man ging ondertussen op zoek naar waardevolle spullen en geld.

Gewetenloos

Het slachtoffer kreeg te horen dat zijn bloedwaarde niet goed was, maar dat een pil het zou oplossen. Hij moest wel even 1 euro pinnen om de pillen te bestellen. Met het zogenaamde pinapparaat werden zijn pasgegevens gekopieerd. Vlak erna zien we dit gewetenloze duo dan hier bij een bank in Winkelcentrum Woensel en in Heeze met de gestolen bankpas van meneer pinnen. Zo wisten ze 4000 euro buit te maken.

Laat ze niet binnen

Van koeriers die een bloemetje komen brengen tot nepverplegers die dus zogenaamd bloed komen prikken. Criminelen gebruiken allerlei smoezen om uw woning binnen te dringen. Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen.

Voor dat u de deur openmaakt:

Gebruik altijd eerst een raam- of deurspion, een deurketting of kierstandhouder.

Als u niemand verwacht, doe niet open en neem niets aan als u niets besteld heeft.

En vertrouwt u het toch niet? Maak hier dan altijd melding van bij de politie, via 112 of 0900-8844.