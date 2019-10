Beroving benzinepomp

Wij zijn inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart. De technische recherche deed sporenonderzoek en er is gekeken of er mogelijk bruikbare camerabeelden zijn. Zaterdagavond is ook de politiehelikopter ingezet om in de omgeving uit te kijken naar de dader. Dat heeft geen direct resultaat opgeleverd.

Vragen

De dader droeg een opvallende roze broek onder zijn donkere kleding. Mogelijk dat deze een getuige is opgevallen. Dat kan ook het geval zijn met de zeer grote zwarte tas die de dader bij zich had. Deze was na de overval goed gevuld en dat kan getuigen natuurlijk ook opgevallen zijn. Verder droeg de dader donkere schoenen, een zwarte jas met capuchon en zwarte handschoenen. Het is onbekend of het een man of vrouw betrof. De dader vluchtte te voet vanaf de benzinepomp in de richting van Uden. Op het moment van de overval was het behoorlijk druk met verkeer op de weg bij de benzinepomp. Mogelijk dat één van de automobilisten de dader voor of na de overval heeft gezien.

De politie zoekt getuigen van de overval of mensen die mogelijk iets weten dat hier mee te maken heeft.