Man gooit molotovcocktail naar politiebureau

De politie zoekt de man die maandagochtend 21 oktober rond 04.00 uur een molotovcocktail tegen het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven gooide. Er ontstond een korte, maar felle brand. Een agent wist de brand snel te blussen, maar het is natuurlijk levensgevaarlijk.

Omschrijving

We weten dat de man kort voor het gooien al in de buurt van het bureau was. Getuigen zagen hem wat aarzelend staan, alsof hij stond te wachten op het goede moment.

Op zondagochtend 26 mei gebeurde hetzelfde. Op deze dag werd rond 06.00 uur eveneens een brandende fles naar het politiebureau gegooid. Hij miste de deur en daarna rende de dader snel weg. De man droeg die dag donkere kleding en had een gele tas van de Jumbo bij zich.

Op 21 oktober was het dus weer raak. Een man loopt langs de zij ingang van het bureau aan de Mathildelaan. Let goed op zijn manier van bewegen, zijn kleding, misschien zegt het u iets. Dan de brand. Een paar tellen later rent de dader weer langs dezelfde weg terug: via de Mathildelaan in de richting van het stadion. Nog net zie je zijn ontblote enkels. Hij is dus blank, misschien licht getint. Het zijn van die details die zomaar eens belangrijk kunnen zijn.

We weten niet zeker of dit dezelfde man was die op 26 mei ook een brandende fles naar het bureau gooide. Om de verschillen, maar ook de overeenkomsten te laten zien, tonen we van beide keren de beelden.

Help mee de molotovcocktail gooier in Eindhoven te vinden.