Woningoverval Gaspeldoorn Maastricht

Wie zijn de overvallers die in de nacht van zondag 7 op maandag 8 juli een man in zijn woning aan de Gaspeldoorn in Maastricht overvielen?

Omschrijving

Signalement verdachten

Het slachtoffer schatte zijn belagers rond de 1.65m lang. Ze spraken goed Nederlands met een buitenlands accent. Alle vier de mannen waren in het zwart gekleed, hadden een slank postuur en droegen bivakmutsen.

Horloges buitgemaakt

Bij de overval hebben de verdachten meerdere horloges en sieraden buitgemaakt. Een deel ervan is te zien op deze pagina, zoals een Hublot met Davidster op de voor en achterkant en een Cartier horloge met een Joodse kandelaar op de wijzerplaat. Ook had hij een opvallend Breitling-horloge dat werd uitgegeven ter ere van het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Er werden ook nog vele Jaeger Le Coultre- horloges buitgemaakt en andere bijzondere modellen van merken zoals Vacheron, Cartier en Constantin.

De volledige lijst (inclusief serienummers) van de gestolen horloges is hier terug te lezen.

Auto’s in de buurt van de woning

Er zijn die nacht drie auto’s in de buurt van de woning door camera’s vastgelegd op beeld. De politie komt graag in contact met de bestuurders van deze auto’s. Ook om eventueel uit te sluiten dat zij iets met de overval te maken hebben.

Een lichtkleurige auto rijdt rond 03.10 uur vanaf de rotonde aan de Vijverdalseweg richting de Gaspeldoorn. Iets voor 04.30 uur rijdt een donkere auto vanuit de richting van het huis van het slachtoffer. Twee minuten later, rijdt een opnieuw donkere auto richting de woning.

Woningoverval

Meerdere overvallers drongen in de nacht van 7 op 8 juli een woning aan de Gaspeldoorn binnen. Ze bedreigden de bewoner en bonden hem vast. Vervolgens zijn ze er met een buit vandoor gegaan. Het slachtoffer wist zich geruime tijd later te bevrijden en alarmeerde de politie. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt en voor controle en behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Help mee!

Bel uw tip telefonisch door via de opsporingstiplijn op nummer 0800-6070 (gratis). U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis). Wilt u in een vertrouwelijk gesprek informatie delen over ernstige misdrijven, bel dan met het Team Nationale Inlichtingen 079-3458999 (tijdens kantooruren, van 08.00-17.00 uur). Of geef uw tips door via het digitale tipformulier dat u vindt bij alle zaken, die hier op politie.nl online staan.