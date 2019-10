Auto ontvreemd na woninginbraak in Rosmalen

Laatste update: 14-10-2019 | 18:00 Zaaknummer: 2019187954 Datum delict: 08-09-2019 Plaats delict: Rosmalen

Op zondag 8 september werd er tussen 06.30 uur en 07.10 uur ingebroken in een woning aan de Violenstraat in Rosmalen. De bewoners waren zelf niet thuis. De bewoners zagen later bij thuiskomst dat de hele woning was doorzocht.