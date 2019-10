Dennis Abbas aangetroffen op het strand

Omschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat deze afkomstig waren van de toen 42-jarige Dennis Abbas. Uit recent onderzoek blijkt dat er mogelijk rekening gehouden dient te worden met een misdrijf. Dennis hield zich veel op in de binnenstad van Den Haag, daar kwam hij regelmatig bij verschillende dak- en thuislozencentra. In de laatste periode van zijn leven is hij veel gezien in Scheveningen in de omgeving van de pier en de parkeergarages. De politie heeft hem op 3 april 2018 nog gezien op Scheveningen. Een getuige denkt hem nog gezien te hebben eind april. Het onderzoeksteam denkt dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. In de daklozenwereld waarin Dennis verbleef, hoorden wij geluiden over zijn dood. Daaruit komt naar voren dat hij zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf. Het verhaal gaat dat Dennis daarom is vermoord en in zee is gedumpt. De politie wil graag met mensen in contact komen die meer kunnen vertellen over de omstandigheden rondom zijn overlijden.