Diefstal kluis

Omschrijving

In de vroege ochtend van 4 juli 2019 tussen 00.00 uur en 02.00 uur werd een kluis gestolen uit een bedrijf aan de Schrans in Leeuwarden. Op de beelden van de bewakingscamera was te zien dat drie personen (in wisselende samenstelling) een aantal keren voorverkenning deden voordat zij de kluis meennamen. Rond 2.00 uur kwamen ze weer bij het pand maar nu ook met een steekwagen. Eén van de mannen ging niet naar binnen en liep naar de zijkant van het pand, waarschijnlijk om op de uit kijk te staan. De twee ander personen gingen naar binnen en haalden de kluis op. De kluis werd naar buiten gedragen en meegenomen.

De politie wil graag weten wie deze mannen zijn. Herkent u hen of heeft u informatie over deze diefstal? Bel dan met de politie via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven 0800 – 7000.