Verdachte van oplichting en identiteitsfraude

De man op de foto haalde op 16 april j.l. een tv op bij een afhaalpunt in Beetsterzwaag. Deze tv was besteld via een account van een vrouw uit Gorredijk. Zij had echter niets besteld.

Omschrijving

Op zaterdag 20 april 2019 deed een 53-jarige vrouw uit Gorredijk aangifte van identiteitsfraude en oplichting via internet. Via het account van de vrouw was bij een webwinkel een televisie besteld ter waarde van 1299,00 euro. Het afleveradres was gewijzigd in een afhaalpunt in Beetsterzwaag.

Op 16 april 2019, om 11:56 uur, is de televisie vanaf genoemd punt opgehaald.