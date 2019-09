Zwaar gewonde na mishandeling

Omschrijving

Het slachtoffer liep samen met de verdachte op de Steentilstraat in de richting van de Steentilbrug. In de omgeving van de brug werd het slachtoffer door de verdachte geslagen. De 47-jarige viel op de grond en raakte met zijn hoofd een scherpe betonnen rand. Hierdoor raakte hij ernstig gewond. Het slachtoffer is in kritieke toestand met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het letsel wat de Groninger opgelopen had was zeer ernstig. Hij is buiten levensgevaar maar moet wel een langdurig revalidatie traject volgen. Waarom en door wie het slachtoffer geslagen werd is nog steeds onbekend.

Door de politie is een onderzoek ingesteld naar de identiteit van de dader. Er zijn getuigen gehoord en camera beelden veiliggesteld. Aan de hand van de getuigenverklaringen en met ondersteuning van camerabeelden is bekend geworden wie de verdachte van de mishandeling is. Een bewakingscamera in de Steentilstraat maakte opnames van hem. Ook zoekt de politie nog een onbekende man die getuige moet zijn geweest van de mishandeling. Om privacy redenen wordt zijn gezicht niet herkenbaar gepubliceerd.

Hoe kunt u helpen?

De politie wil graag in contact komen met mensen die de verdachte of de getuige denken te herkennen.

Herkent u deze man of mannen? Bel dan direct met de politie.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven, bel dan met de stichting Meld Misdaad anoniem 0800 – 7000.