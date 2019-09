Man steelt fiets

Een vrouw stalt haar fiets rond 09.20 uur in de Bornestraat in Almelo, op vrijdag 31 mei 2019. Ze vergeet de fiets op slot te zetten.

Omschrijving

Op camerabeelden is te zien dat een onbekende man aan komt fietsen en zijn fiets naast de fiets van de vrouw in het fietsenrek zet. Hij zet even later nadat hij in een winkel is geweest, zijn tas op de fiets van de vrouw en rijdt op haar fiets weg.