Babbeltruc Hilversum

Laatste update: 04-09-2019 | 10:17 Zaaknummer: 2019199210 Datum delict: 02-07-2019 Plaats delict: Hilversum

Op dinsdag 2 juli 2019 verschijnt er een onbekende man aan de voordeur van het slachtoffer. De man biedt een cadeaubon aan en vertelt daarbij dat de cadeaubon 1 euro kost. Het slachtoffer wilde contant betalen, maar de onbekende man vertelt haar dat zij alleen kon pinnen. De vrouw heeft vervolgens 1 euro gepind via een mobiel pinapparaat. Hierna kreeg zij de envelop met daarin een cadeaubon t.w.v. 100 euro. Het slachtoffer werd kort daarna door een bankmedewerker gebeld. Hij vertelde dat er een bedrag van 1.600 euro in drie delen was opgenomen van haar rekening. Op de foto zien we een man die met de gestolen pas van haar rekening pinde.