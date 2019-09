Dader(s) steekincident Almere gezocht

Omschrijving

Op 14 augustus rond 13.50 uur werd op de Blekerstraat een man neergestoken. Hij werd ernstig gewond overgebracht naar een ziekenhuis. Na de steekpartij vluchtten vijf verdachten weg. De politie hoopt dat getuigen belangrijke informatie kunnen verschaffen aan het opsporingsteam.

De politie wil graag met iedereen spreken die meer kan vertellen over wat er die dag gebeurde in het centrum van Almere op de Blekerstraat. Waarom ontstond er een vechtpartij waarbij is gestoken en wie waren er bij dit incident betrokken? Waar zijn de vijf mannen die na de steekpartij wegvluchtten? Mogelijk zijn er mensen die de betrokken mannen goed hebben gezien en die een signalement kunnen verstrekken. Iedereen die de politie meer kan vertellen, wordt dringend verzocht te bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem te bellen met 0800-7000. Ook personen die beschikken over camerabeelden kunnen de politie bellen.



Getuige gezocht: blonde man op fiets

In het bijzonder spreekt de recherche graag nog met een belangrijke getuige. Het gaat om een blonde man die kort voor het steekincident de Blekerstraat in fietste met een kind op een aanhangfietsje. Hij raakte op het zebrapad in een woordenwisseling met een jongen uit de groep die vervolgens bij het steekincident betrokken was. Daarna fietste hij door over de Blekerstraat in de richting van de Olstgracht. De recherche hoopt dat deze getuige contact zoekt met het opsporingsteam.