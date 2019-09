Straatroof Hilversum

Laatste update: 05-09-2019 | 14:22 Zaaknummer: 2019118996 Datum delict: 23-04-2019 Plaats delict: Hilversum

Deze zaak is 5 juni 2019 al in de uitzending geweest. We hebben nu nieuwe beelden van een verdachte die pint met de bankpas van de vrouw. Twee verdachten volgen het slachtoffer al als zij op dinsdag 23 april naar de Aldi Supermarkt gaat gelegen aan het Noordse Bosje te Hilversum. Als het slachtoffer de supermarkt verlaat komen dezelfde twee personen ook de Aldi weer uitgelopen achter het slachtoffer aan. Na het slachtoffer enige tijd gevolgd te zijn wordt zij door de twee verdachten op de locatie ’s-Gravelandseweg ter hoogte van het AKN-gebouw beroofd/bestolen van haar handtas met daarin onder andere haar pinpas. Dezelfde dag nog wordt in de namiddag / avond tot twee keer toe een geldbedrag van de rekening van het slachtoffer gepind in Utrecht.