Babbeltruc en bankpasfraude Heerhugowaard

Omschrijving

Rond 10.30 uur deed het slachtoffer boodschappen bij een supermarkt aan de Middenwaard. Toen zij ongeveer een kwartier later de supermarkt uitliep naar haar fiets, werd zij door twee vrouwen aangesproken. De vrouwen vragen in gebrekkig Engels of de Heerhugowaardse wist waar het station was en maakten hierbij gebruik van een plattegrond. Toen het slachtoffer hen de weg had gewezen, liepen de vrouwen weg. De vrouw keek daarna in haar tas en zag dat de dames het ineens op een rennen zetten. De portemonnee van het slachtoffer bleek te zijn verdwenen. Het slachtoffer liep daarna direct naar binnen en vroeg aan een supermarktmedewerker of zij haar portemonnee hadden gevonden, dit was echter niet het geval. Het slachtoffer liep daarna door naar de bank om haar passen te blokkeren maar er bleek al 500 euro gepind te zijn met één van de passen.

Dit tweetal had ook de pincode van het slachtoffer tijdens het afrekenen van haar boodschappen afgekeken dan wel afgeluisterd. Er is nog een derde verdachte.

Verdachte 1:

- Vrouw

- Donkerbruin halflang haar

- Wit shirt met een zwart vest

- Zwarte broek

- Zwarte ballerina's

- Donkere shopper handtas.

Verdachte 2:

- Vrouw

- Donkerbruin tot zwart haar (onderste gedeelte van het haar is blond) in een knotje

- Wit shirt met een grijs vest

- Witte wijde broek met print

- Witte sportschoenen en een klein wit tasje.

Verdachte 3:

- Vrouw

- Donkerbruin tot zwart haar in een knotje

- Lichtkleurig shirt met olijfgroen vest

- Zwarte broek en een bruine handtas.